यूपी: रिवाल्वर छीनने के दौरान चली गोली, बेटे को लगी, पिता गिरफ्तार; बेटों की इस बात से नाराज था आरोपी

हथियार वापस लेने के दौरान पिता और पुत्र के बीच रिवॉल्वर को लेकर छीना-झपटी होने लगी। इसी बीच अचानक ट्रिगर दब गया और गोली चल गई। गोली प्रवीण के दाहिने हाथ में लगी। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। घायल प्रवीण को देखकर परिजनों में अफरा-तफरी मच गई। आनन-फानन में उन्हें बीएचयू ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां उनका उपचार शुरू किया गया। चिकित्सकों के अनुसार उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।

घटना की सूचना मिलने पर भेलूपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने लाइसेंसी रिवॉल्वर को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में मामला रिवॉल्वर की छीना-झपटी के दौरान अचानक गोली चलने का सामने आया है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है।