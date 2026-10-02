बीएचयू: लाश बनकर प्रदर्शन करने उतरे छात्र, विश्वनाथ मंदिर के बाहर सफेद कपड़ा ओढ़कर लेटे; 10 मांगें
काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अनिश्चितकालीन धरने के 10वें दिन शुक्रवार को एबीवीपी छात्रों ने श्री विश्वनाथ मंदिर के बाहर शव बनकर प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया। छात्रों ने चीफ प्रॉक्टर के इस्तीफे समेत 10 सूत्री मांगें उठाईं। उनका कहना है कि प्रशासन ने अब तक उनसे बातचीत नहीं की। सुरक्षा, सीसीटीवी, स्ट्रीट लाइट और मधुबन पार्क का मुद्दा भी उठाया।
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बीएचयू में शुक्रवार को छात्रों ने अनिश्चितकालीन धरने के 10वें दिन प्रतीकात्मक तरीके से शव बनकर विरोध प्रदर्शन किया। श्री विश्वनाथ मंदिर के बाहर छात्र सफेद कपड़ा ओढ़कर जमीन पर लेट गए। एबीवीपी से जुड़े विद्यार्थियों ने चीफ प्रॉक्टर के इस्तीफे समेत 10 सूत्री मांगों को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना था कि अभी तक प्रशासन की ओर से उनकी मांगों को लेकर कोई बातचीत नहीं की गई है।
एबीवीपी ने प्रदर्शन को प्रशासन की संवेदनहीनता, जवाबदेही के अभाव और छात्र हितों की अनदेखी के विरोध में प्रतीकात्मक आंदोलन बताया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने नेहा वोरा के कार्यक्रम जेन जी चौपाल को लेकर भी विरोध जताया। छात्रों ने कहा कि उनकी मांगों पर विश्वविद्यालय प्रशासन को गंभीरता से विचार कर जल्द निर्णय लेना चाहिए।