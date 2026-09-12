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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Subhash Rajbhar said BJP is not working according manifesto

सुभाष राजभर बोले- भाजपा घोषणापत्र के अनुसार काम नहीं कर रही

Sat, 12 Sep 2026 08:05 PM IST
Aman Vishwakarma
Aman Vishwakarma Aman Vishwakarma
Updated Sat, 12 Sep 2026 08:05 PM IST
Subhash Rajbhar said BJP is not working according manifesto
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. सुभाष राजभर ने शुक्रवार को मीडिया वक्तव्य में भाजपा पर घोषणापत्र के अनुसार काम नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ अपने स्वजातीय लोगों को आगे बढ़ा रही है और उसका आम जनता से कोई सरोकार नहीं रह गया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सपा जाति की राजनीति नहीं करती, बल्कि समाजवादी विचारधारा की बात करती है। सुभासपा नेता अरविंद राजभर के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सुभाष राजभर ने कहा कि जिस पार्टी में सुहेलदेव के बाद ‘राजभर’ शब्द ही हटा दिया गया, वह अपने समाज की बात कैसे करेगी। उन्होंने दावा किया कि राजभर समाज का 70 प्रतिशत वोट सपा के पास है। कहा कि सपा समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने ओमप्रकाश राजभर पर निशाना साधते हुए कहा कि वह भाजपा में सिर्फ पोस्टमैन का काम कर रहे हैं।
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