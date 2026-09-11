फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Star cast of film Hanuman Ansh arrives in Kashi

फिल्म हनुमान अंश की स्टार कास्ट पहुंची काशी, VIDEO

Fri, 11 Sep 2026 07:04 PM IST
Aman Vishwakarma
Aman Vishwakarma Aman Vishwakarma
Updated Fri, 11 Sep 2026 07:04 PM IST
Star cast of film Hanuman Ansh arrives in Kashi
कैची धाम के नीम करौली बाबा के ऊपर बनी ब्लॉकबस्टर फिल्म हनुमान अंश की स्टार कास्ट शुक्रवार को दोपहर बाद बाबा विश्वनाथ के दरबार पहुंची। इस दौरान फिल्म के अभिनेता शोभनिव सत्य को देखने के लिए लोगों को भीड़ उमड़ पड़ी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

कर्णप्रयाग: पूजा अर्चना के बाद ग्रामीणों ने खुद शुरू की सड़क की खुदाई

Karnaprayag: After performing prayers, villagers themselves began digging the road
Chamoli
11 Sep 2026

Video: लखनऊ में नगर निगम समाधान शिविर में पहुंचे फरियादी

Video: लखनऊ में नगर निगम समाधान शिविर में पहुंचे फरियादी
Lucknow
11 Sep 2026

Video: एक ही टीम पहुंची, मंडलीय कलारीपयट्ट प्रतियोगिता में घोषित हुई विजेता

Video: एक ही टीम पहुंची, मंडलीय कलारीपयट्ट प्रतियोगिता में घोषित हुई विजेता
Lucknow
11 Sep 2026

VIDEO: तीन गांवों में विकास कार्यों की सौगात, आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण

VIDEO: तीन गांवों में विकास कार्यों की सौगात, आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण
Ayodhya
11 Sep 2026

कुल्लू: अनार के दामों में अचानक उछाल, चार दिन में 15 रुपये किलो तक बढ़े भाव; बागवानों के चेहरे खिले

kullu pomegranate prices surge bhuntar mandi gandhari variety
Himachal Pradesh
11 Sep 2026
विज्ञापन

अमर उजाला की ओर से केपी कॉलेज में हुई चित्रकला प्रतियोगिता, बड़ी संख्या में बच्चों ने लिया हिस्सा

UP: Saharanpur mosque demolition case – High Court seeks response from the government; stays recovery of fine from the mosque committee....
Prayagraj
11 Sep 2026

डूसू में आज से चुनाव प्रचार: नामांकन के बाद कैंपस में भारी भीड़, संगठन करेंगे पैनल की घोषणा

DUSU Elections Crowd of supporters on campus after nominations
Delhi
11 Sep 2026
विज्ञापन

श्रीनगर: छात्रसंघ चुनाव को लेकर गढ़वाल विवि के गेट के बाहर बढ़ी भीड़, लगा लंबा जाम

Srinagar: Crowd swells outside Garhwal University gate due to student union elections; long traffic jam ensues
Pauri
11 Sep 2026

भिवानी में प्लाट में युवक की हत्या, पांच लोगों पर मारपीट कर हत्या करने का आरोप

Youth murdered on a plot in Bhiwani; five people accused of killing him after assaulting him.
Bhiwani
11 Sep 2026

महेंद्रगढ़ में मतदान शुरू, 30 अधिवक्ताओं ने किया मतदान

Voting begins in Mahendragarh; 30 advocates have cast their votes.
Mahendragarh/Narnaul
11 Sep 2026

फतेहाबाद में मंदिर के दानपात्र से चोरी मामले में आरोपी काबू, वारदात कैमरे में हुई थी कैद

Accused apprehended in connection with theft from a temple donation box in Fatehabad; the incident was captured on camera.
Fatehabad
11 Sep 2026

मेरठ में मस्जिद में अवैध निर्माण की शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे केसरगंज मंडी के व्यापारी, डीएम को सौंपा ज्ञापन

Meerut: Kesar Ganj Mandi Traders Submit Memorandum to DM Over Alleged Illegal Construction at Mosque
Meerut
11 Sep 2026

हिंदी हेडलाइन: मेरठ में कमला देवी इंटरनेशनल स्कूल के छात्र-छात्राओं ने किया अमर उजाला का भ्रमण, जाना अखबार कैसे बनता और छपता है

Meerut: Kamla Devi International School Students Visit Amar Ujala, Learn How a Newspaper Is Produced and Printed
Meerut
11 Sep 2026

मेरठ में आरक्षण की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, वाल्मीकि चेतना मंच ने वंचित जातियों के हित में उठाई आवाज

Meerut: Valmiki Chetna Manch Stages Protest at Collectorate, Demands Reservation for Deprived Communities
Meerut
11 Sep 2026

मेरठ: सहारनपुर मस्जिद प्रकरण को लेकर भाकियू स्वतंत्रता संग्राम ने डीएम को दिया ज्ञापन, मस्जिदें तोड़े जाने का किया विरोध

Saharanpur Mosque Row: BKU Swatantrata Sangram Submits Memorandum to DM, Opposes Demolition of Mosques
Meerut
11 Sep 2026

मेरठ में बैंकों के निजीकरण और विलय के विरोध में बैंक कर्मियों का धरना, बोले-सरकार को झुकने पर मजबूर करेंगे

Meerut: Bank Employees Stage Protest Against Privatisation and Merger of Banks
Meerut
11 Sep 2026

फतेहाबाद में मंदिर के दानपात्र से चोरी मामले में आरोपी काबू, वारदात कैमरे में हुई थी कैद

Accused apprehended in connection with theft from a temple donation box in Fatehabad; the incident was captured on camera
Fatehabad
11 Sep 2026

कन्नौज: पुलिस ने हरियाणा से बिहार जा रही 550 पेटी अंग्रेजी शराब पकड़ी

Kannauj Police seized 550 cartons of Indian Made Foreign Liquor being transported from Haryana to Bihar
Kannauj
11 Sep 2026

Video: मांगों को लेकर यूनियन बैंक कर्मचारियों का प्रदर्शन

Video: मांगों को लेकर यूनियन बैंक कर्मचारियों का प्रदर्शन
Lucknow
11 Sep 2026

फतेहाबाद में पीपीपी सत्यापन के लिए हर गांव में पांच सदस्यीय कमेटी गठित करने की मांग

Demand for the formation of a five-member committee in every village of Fatehabad for PPP verification.
Fatehabad
11 Sep 2026

जींद में सफाई कर्मियों के समर्थन में जेजेपी ने सौंपा मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को दिया मांग पत्र

In Jind, the JJP submitted a memorandum of demands addressed to the Chief Minister to the Naib Tehsildar, in support of sanitation workers.
Jind
11 Sep 2026

VIDEO: मानदेय के लिए प्रशिक्षुओं का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी, ओपीडी सेवाएं बंद कर जताया विरोध

VIDEO: मानदेय के लिए प्रशिक्षुओं का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी, ओपीडी सेवाएं बंद कर जताया विरोध
Ayodhya
11 Sep 2026

VIDEO: विनोद साहनी हत्याकांड में निषाद पार्टी का प्रदर्शन, मंत्री संजय निषाद की अगुवाई में निकला जुलूस

VIDEO: विनोद साहनी हत्याकांड में निषाद पार्टी का प्रदर्शन, मंत्री संजय निषाद की अगुवाई में निकला जुलूस
Gonda
11 Sep 2026

VIDEO: विनोद साहनी हत्याकांड को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन, हत्यारों को फांसी और पुलिसकर्मियों की बर्खास्तगी की मांग की

VIDEO: विनोद साहनी हत्याकांड को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन, हत्यारों को फांसी और पुलिसकर्मियों की बर्खास्तगी की मांग की
Gonda
11 Sep 2026

लुधियाना में पनबस कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन का प्रदर्शन

Protest by Punbus Contract Workers' Union in Ludhiana
Ludhiana
11 Sep 2026

फरीदकोट में सरकारी बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल कर केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन

Public sector bank employees in Faridkot went on strike and staged a protest against the Central Government.
Chandigarh-Punjab
11 Sep 2026

कानपुर: सड़क पर फैली बजरी से बढ़ा हादसों का खतरा, हल्का ब्रेक लगाते ही फिसल रही बाइक

Gravel Spread on Pandu Nagar JK Temple Road Poses Accident Risk for Bikers
Kanpur
11 Sep 2026

सेवा संकल्प अभियान को लेकर पंचकूला में सीएम सैनी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस

CM Saini holds press conference in Panchkula regarding the 'Seva Sankalp Abhiyan'.
Chandigarh-Haryana
11 Sep 2026

कानपुर: बाढ़ से सैकड़ों बीघे फसल बर्बाद; मुआवजा न मिलने का आरोप

Hundreds of bighas of crops destroyed by floods; allegations of not receiving compensation.
Kanpur
11 Sep 2026

सिरमौर: क्विज, ग्रुप डिस्कशन और मॉक इंटरव्यू से निखारी विद्यार्थियों की प्रतिभा

career guidance workshop chemicos club nahan students personality development
Sirmour
11 Sep 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed