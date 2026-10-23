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पहाड़िया मंडी में स्ट्रांग रूम में जाने से रोके गए सपा प्रत्याशी आशुतोष सिन्हा; VIDEO
वाराणसी में शिक्षक और स्नातक एमएलसी चुनाव के बाद पहाड़िया मंडी में मतपेटियां जमा कराई जा रही हैं। इस दौरान सपा प्रत्याशी आशुतोष सिन्हा मतपेटियों को देखने पहुंचे। उन्होंने स्ट्रांग रूम में जाने का प्रयास किया, लेकिन मतदान अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान स्ट्रांग रूम की सुरक्षा और मतपेटियों की निगरानी को लेकर चर्चा रही।
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