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पहाड़िया मंडी में स्ट्रांग रूम में जाने से रोके गए सपा प्रत्याशी आशुतोष सिन्हा; VIDEO

Aman Vishwakarma

Updated Fri, 23 Oct 2026 07:44 PM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 07:44 PM IST







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वाराणसी में शिक्षक और स्नातक एमएलसी चुनाव के बाद पहाड़िया मंडी में मतपेटियां जमा कराई जा रही हैं। इस दौरान सपा प्रत्याशी आशुतोष सिन्हा मतपेटियों को देखने पहुंचे। उन्होंने स्ट्रांग रूम में जाने का प्रयास किया, लेकिन मतदान अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान स्ट्रांग रूम की सुरक्षा और मतपेटियों की निगरानी को लेकर चर्चा रही। ... और पढ़ें

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