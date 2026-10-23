शिव की काशी में एयर शो: मंत्रों- हनुमान चालीसा पर लड़ाकू विमानों की उड़ान, मां गंगा पर फूलों की बारिश

सीमा से परे, इतिहास वाले शहर काशी में बृहस्पतिवार को वायुसेना के विमानों ने भजन और मंत्रों की धुन पर उड़ान भरी। देश में हुए किसी भी एयर शो में यह पहला मौका है, जब वायुसेना के विमानों के करतब और मैन्यूवर के दौरान भजन, श्लोक या फिर हनुमान चालीसा की धुन बजाई गई। सैन्य शौर्य के साथ धर्म का ये पहला गठजोड़ है।

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इस एयर शो के फॉर्मेशन के नाम भी काशी, केदार, ओंकार, रुद्र, त्रिलोचन, कैलाश, नटराज, महादेव, विश्वनाथ और नीलकंठ थे। विमानों ने काशी फॉर्मेशन में तिरंगा बनाया। सुखोई ने हनुमान चालीसा की धुन पर अपना शौर्य दिखाया। चेतक हेलिकॉप्टर ने आकाश से मां गंगा पर फूल चढ़ाए।चिनूक ने गंगा का स्पर्श किया। सुखोई ने ही रुद्र और शंकर फॉर्मेशन बनाए। ताकतवर लड़ाकू विमान राफेल के हिस्से नीलकंठ तो देश के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस के हिस्से अस्सी फॉर्मेशन आया था। वहीं, त्रिदेव फॉर्मेशन में सेना, नौसेना और वायुसेना के विमान एक साथ उड़े जबकि ट्रांसपोर्ट विमान आईएल 78 पहली बार किसी एयर शो में शामिल हुआ, काशी में इसने महादेव फॉर्मेशन बनाया।पहली बार किसी एयर शो में प्रचंड फॉर्मेशन दिखाया गया। इसमें छह अलग-अलग तरह के लड़ाकू विमानों ने तीर का आकार बनाया। इसमें जगुआर, सुखोई, मिराज, तेजस, मिग-29 और राफेल ने एक साथ उड़ान भरी। यह फॉर्मेशन खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर में वायुसेना के शौर्य को दिया सम्मान है।इस दौरान किसी भी फाइटर जेट ने काशी विश्वनाथ मंदिर के ऊपर से उड़ान नहीं भरी। यह नो-फ्लाइंग जोन है। लेकिन जैसे ही विमान नमो घाट से होते हुए काशी विश्वनाथ वाले घाट पर पहुंचे, वहां मौजूद अर्चकों ने शंख और डमरू बजाकर जयघोष किया।