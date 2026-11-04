संस्कृति संसद में देशभर के साधु-संतों ने व्यक्त किए अपने विचार

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वाराणसी में सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में तीन दिवसीय संस्कृति संसद में शुक्रवार को भी साधु-संतों ने अपने विचारों को साझा किए। इसकी अध्यक्षता स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती महाराज कर रहे हैं। संस्कृति संसद में देशभर से साधु-संतों का जुटान हुआ है। बुधवार को महामंडलेश्वर स्वामी अनिलानंद जी महाराज और स्वामी जगदीश्वर आनंद जैन जी ने अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही सुमेरु पीठाधीश्वर स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। सांसद काकोली घोष ने भी अपने विचार व्यक्त किए। विश्वराध्य चंद्रशेखर राव जांगबाड़ी मठ समेत अन्य संत और साधु मौजूद रहे।

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