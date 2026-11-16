{"_id":"6afaea8e8eea916e660fbc20","slug":"video-sabka-adhikar-foundation-serving-chhath-devotees-for-13-years-2026-11-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"13 वर्षों से छठ व्रतियों की सेवा कर रहा सबका अधिकार फाउंडेशन, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
13 वर्षों से छठ व्रतियों की सेवा कर रहा सबका अधिकार फाउंडेशन, VIDEO
सबका अधिकार फाउंडेशन की ओर से सोमवार को दशाश्वमेध घाट स्थित जल पुलिस चौकी के पास गंगा माता मंदिर के समीप छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं की सेवा की गई। संस्था की ओर से लगातार 13वें वर्ष व्रतियों को अर्घ्य देने के लिए दूध वितरित किया गया। वहीं श्रद्धालुओं को चाय और बच्चों को दूध व बिस्किट बांटे गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आयुष मंत्री डॉ. दयाशंकर मिश्र 'दयालु' रहे। संस्था की प्रबंधक सरिता देवी और अध्यक्ष विशाल जायसवाल के नेतृत्व में अमित जायसवाल, पीयूष, पंकज, सोनू, पवन, राजेश वर्मा, अजय, स्वतंत्र और कृष्णा ने सहयोग किया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।