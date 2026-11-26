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वाराणसी में दालमंडी सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू

Pragati Chand

Updated Thu, 26 Nov 2026 01:08 PM IST Updated Thu, 26 Nov 2026 01:08 PM IST







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वाराणसी में दालमंडी सड़क चौड़ीकरण का काम बृहस्पतिवार को शुरू हो गया है। दालमंडी क्षेत्र में ध्वस्तीकरण का काम काफी लंबे समय से चल रहा था। अब सड़क चौड़ीकरण होने के बाद आवागमन सुगम हो जाएगा। ... और पढ़ें

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