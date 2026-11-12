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वाराणसी में चाइनीज मांजा के खिलाफ जन जागरण अभियान, बहिष्कार की मांग
उत्तर प्रदेश भाईचारा कमेटी ने शहर में जन जागरण अभियान का द्वितीय चरण शुरू किया है। यह अभियान गिरजाघर स्थित पेट्रोल पंप के पास चलाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य चाइनीज़ मांजा के बहिष्कार के प्रति लोगों को जागरूक करना है। कमेटी ने चाइनीज़ मांजा को अत्यंत जानलेवा बताया है। उनका कहना है कि इस मांजे से कई लोगों की जान जा चुकी है। अभियान के तहत 'जागो और जगाओ' का नारा दिया गया। यह कार्यक्रम निरंतर जारी रखने की बात कही गई। कमेटी ने काशी के नागरिकों, समाजसेवियों और सभी राजनीतिक दलों से एकजुट होने की अपील की। उन्होंने चाइनीज़ मांजा का जोरदार विरोध करने का आह्वान किया। तभी इस कार्यक्रम को सफलता मिल पाएगी। शहर की जानी-मानी संस्थाओं के मौन रहने पर चिंता व्यक्त की गई। इस मौन के कारण आए दिन मनुष्य, पशु और पक्षियों की जान जाती है।
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