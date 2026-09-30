वाराणसी-आजमगढ़ रूट पर टोल प्लाजा का विरोध

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वाराणसी- आजमगढ़ नेशनल हाईवे पर ढेरही टोल प्लाजा का किसानों द्वारा बुधवार को विरोध किया गया। आंदोलन के लिए भारी संख्या में किसान व अन्य लोग पहुंचे। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। नारेबाजी कर रहे कई लोगों को पुलिस हिरासत में लिया गया है।

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