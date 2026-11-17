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वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की छात्रा से ऑटो में छेड़खानी के आरोपी चालक मैनूद्दीन को लंका पुलिस ने सोमवार देर रात गिरफ्तार कर लिया। अस्सी नाला के पास रविंद्रपुरी रोड पर हुई मुठभेड़ में आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी है। उसे इलाज के लिए बीएचयू ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है।

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