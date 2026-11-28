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वाराणसी में काशी-तमिल संगमम का आगाज, कुछ ही देर में शुरू होगा उद्घाटन कार्यक्रम
काशी में आज यानी शनिवार को उत्तर और दक्षिण भारत की संस्कृति, साहित्य और ज्ञान परंपरा का संगम सजेगा। काशी-तमिल संगमम के पांचवें संस्करण का नमो घाट पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करेंगे। 12 दिसंबर तक चलने वाले आयोजन में तमिलनाडु से सात समूहों में 1750 प्रतिनिधि आएंगे। वहीं, मुख्यमंत्री बीएचयू के भारत कला भवन में सीआईआई बनारस बिनाले-2026 का भी उद्घाटन करेंगे। इस बार संगमम की थीम तमिल के महान ग्रंथ तिरुक्कुरल की शिक्षाओं पर केंद्रित है।
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