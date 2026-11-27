प्रतिबंध केवल चार पहिया और भारी वाहनों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ऑटो और ई-रिक्शा के संचालन पर भी समय के हिसाब से रोक लगाई गई है। राजघाट पुल छह घंटे बंद रहेगा और वाहनों का डायवर्जन लागू किया गया है। सुबह नौ बजे से दोपहर तीन बजे तक दोपहिया वाहनों को छोड़कर सभी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।एडीसीपी ट्रैफिक अंशुमान मिश्रा ने बताया कि बाबतपुर पुलिस चौकी तिराहे से सुबह नौ बजे के बाद भारी और हल्के वाहनों को एयरपोर्ट की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी। इन वाहनों को बड़ागांव की तरफ भेजा जाएगा। जौनपुर, गाजीपुर और आजमगढ़ से आने वाली रोडवेज और निजी बसें हरहुआ रिंग रोड अंडरपास तक ही आ सकेंगी। वहीं, चंदौली, प्रयागराज, सोनभद्र और मिर्जापुर से आने वाली बसों को डिकाना ढाबा और मोहनसराय से ही वापस कर दिया जाएगा।

पुलिस लाइन से कचहरी के बीच चार पहिया वाहनों पर प्रतिबंध पुलिस लाइन चौराहे से कचहरी और ताड़ीखाना की ओर चार पहिया व मालवाहक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। गोदौलिया से मैदागिन के बीच वीवीआईपी काफिले के गुजरने के दौरान सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही रोक दी जाएगी। ऐसे में इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों और व्यापारियों को भी अपने आवागमन की योजना पहले से बनानी होगी। दोपहर में बीएचयू और लंका क्षेत्र में भी यातायात का दबाव बढ़ सकता है। सुबह 11 बजे से भिखारीपुर, सुंदरपुर, ककरमत्ता ओवरब्रिज और चितईपुर की ओर से बीएचयू जाने वाले चार पहिया वाहनों को डायवर्ट किया जाएगा। बीएचयू चौराहे से परिसर के भीतर और सुंदरपुर की ओर वाहनों का प्रवेश भी वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान बंद रहेगा। इस बार ऑटो और ई-रिक्शा के लिए भी अलग-अलग समय निर्धारित किया गया है। कैंट से बीएचयू जाने वाले लहरतारा-भिखारीपुर मार्ग पर दोपहर तीन बजे तक रोक रहेगी। यात्रियों को सिगरा और रथयात्रा मार्ग से आवागमन करना होगा।

ऑटो-ई-रिक्शा के लिए भी अलग-अलग समय

पुलिस लाइन से चौकाघाट होते हुए तेलियाबाग और लहुराबीर से मैदागिन होते हुए विशेश्वरगंज तक सुबह नौ बजे से संचालन बंद रहेगा।

कैंट से बीएचयू के बीच लहरतारा-भिखारीपुर मार्ग पर सुबह नौ से दोपहर तीन बजे तक ऑटो और ई-रिक्शा नहीं चलेंगे। सिगरा और रथयात्रा मार्ग का इस्तेमाल कर सकेंगे।

भिखारीपुर से मंडुआडीह स्टेशन और रामनगर चौराहे से बीएचयू के बीच सुबह 11 से दोपहर तीन बजे तक ई-रिक्शा प्रतिबंधित रहेंगे। भिखारीपुर, सुंदरपुर और नरिया से बीएचयू की ओर चार पहिया वाहनों को करौंदी या चितईपुर की तरफ मोड़ा जाएगा।



मुगलसराय और बनारस के बीच आने-जाने वालों को संदहा-रिंग रोड का करना होगा इस्तेमाल

मुगलसराय से राजघाट पुल होते हुए चौकाघाट की ओर आने-जाने वाले वाहनों का राजघाट पुल पर सुबह नौ बजे से दोपहर तीन बजे तक आवागमन बंद रहेगा। इस दौरान दोपहिया वाहनों को छोड़कर सभी प्रकार के वाहनों का डायवर्जन किया जाएगा। मुगलसराय और बनारस के बीच आवागमन करने वाले वाहन चालक पुलिस लाइन चौराहे से संदहा होते हुए रिंग रोड के रास्ते आवागमन कर सकेंगे।