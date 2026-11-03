आईडीबीआई बैंक के कर्मचारियों और एलआईसी कर्मियों ने किया प्रदर्शन

{"_id":"6ae935a3cc82d725f10b2eda","slug":"baba-mahakal-wakes-up-at-4-am-for-devotees-adorned-with-bhang-bhasma-aarti-performed-ujjain-news-c-1-1-noi1228-4901636-2026-11-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"उज्जैन: भस्म आरती में बाबा महाकाल का भांग से विशेष शृंगार, चांदी का मुकुट और बेलपत्र अर्पित, फिर दिए दर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}