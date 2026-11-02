घटना के बाद ग्रामीणों का हंगामा

हादसे की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण विद्यालय परिसर में जुट गए। उन्होंने शिक्षकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर एसडीएम सदर, सीओ सिटी, बीएसए और खंड शिक्षा अधिकारी समेत गड़वार, सुखपुरा, फेफना, चितबड़ागांव सहित आधा दर्जन थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई।



एक करोड़ मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग

आक्रोशित ग्रामीण जिलाधिकारी को घटनास्थल पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे। उन्होंने पीड़ित परिवार को एक करोड़ रुपये मुआवजा देने और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग उठाई। अधिकारियों ने कई घंटे तक ग्रामीणों को समझाने-बुझाने का प्रयास किया। उचित आश्वासन मिलने के बाद ग्रामीण शांत हुए।



छह भाई-बहनों में सबसे छोटा था अरसद

बताया जाता है कि अरसद अपने माता-पिता की छह संतानों में सबसे छोटा था। वह पढ़ाई में काफी होनहार था। उसकी असमय मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। गांव में भी घटना को लेकर शोक और आक्रोश का माहौल है।