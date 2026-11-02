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बलिया में दर्दनाक हादसा: स्कूल की छत पर 11 हजार वोल्ट के तार की चपेट में आने से छात्र की मौत, परिवार में मचा क

Mon, 02 Nov 2026 06:42 PM IST
किशन चौबे अमर उजाला नेटवर्क, बलिया
अमर उजाला नेटवर्क, बलिया Published by: किशन चौबे Updated Mon, 02 Nov 2026 06:42 PM IST
सार

बलिया के कनैला गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में सोमवार को कक्षा चार के 12 वर्षीय छात्र अरसद की हाईटेंशन तार की चपेट में आने से मौत हो गई। परिजनों ने शिक्षकों पर छात्र को लौकी तोड़ने के लिए छत पर भेजने का आरोप लगाया। घटना से नाराज ग्रामीणों ने हंगामा करते हुए एक करोड़ रुपये मुआवजे और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की।

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Tragic incident in Ballia Student dies after coming into contact power line on the school
बलिया में हादसा - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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गड़वार थाना क्षेत्र के कनैला गांव स्थित हरिजन बस्ती नवीन पोखरा प्राथमिक विद्यालय में सोमवार को दर्दनाक हादसा हो गया। विद्यालय की छत के ऊपर से गुजर रहे 11 हजार वोल्ट के हाईटेंशन तार की चपेट में आने से कक्षा चार के 12 वर्षीय छात्र अरसद की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। वहीं, आक्रोशित ग्रामीणों ने विद्यालय परिसर में पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया।

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लौकी तोड़ने के लिए छत पर भेजने का आरोप
जानकारी के अनुसार, विशुकिया गांव निवासी इजहार का पुत्र अरसद कनैला गांव के नवीन पोखरा हरिजन बस्ती स्थित प्राथमिक विद्यालय में कक्षा चार का छात्र था। सोमवार को वह रोज की तरह विद्यालय पढ़ने गया था। परिजनों का आरोप है कि विद्यालय के शिक्षकों ने अरसद को लौकी तोड़ने के लिए छत पर भेजा था। इसी दौरान छत के ऊपर से गुजर रहे 11 हजार वोल्ट के हाईटेंशन तार की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

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घटना के बाद ग्रामीणों का हंगामा
हादसे की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण विद्यालय परिसर में जुट गए। उन्होंने शिक्षकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर एसडीएम सदर, सीओ सिटी, बीएसए और खंड शिक्षा अधिकारी समेत गड़वार, सुखपुरा, फेफना, चितबड़ागांव सहित आधा दर्जन थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई।

एक करोड़ मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग
आक्रोशित ग्रामीण जिलाधिकारी को घटनास्थल पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे। उन्होंने पीड़ित परिवार को एक करोड़ रुपये मुआवजा देने और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग उठाई। अधिकारियों ने कई घंटे तक ग्रामीणों को समझाने-बुझाने का प्रयास किया। उचित आश्वासन मिलने के बाद ग्रामीण शांत हुए।

छह भाई-बहनों में सबसे छोटा था अरसद
बताया जाता है कि अरसद अपने माता-पिता की छह संतानों में सबसे छोटा था। वह पढ़ाई में काफी होनहार था। उसकी असमय मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। गांव में भी घटना को लेकर शोक और आक्रोश का माहौल है।

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