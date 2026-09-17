जूनियर महिला हॉकी एशिया कप जीतकर लौटी मधु पटेल का भव्य स्वागत

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जूनियर महिला हॉकी एशिया कप 2026 की स्वर्ण पदक विजेता भारतीय टीम की सदस्य मधु पटेल का उनके गृह जनपद वाराणसी में भव्य स्वागत किया गया। वह बृहस्पतिवार को हैदराबाद से विमान द्वारा लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बाबतपुर पहुंचीं। टर्मिनल भवन के बाहर परिजनों, शुभचिंतकों और सैकड़ों ग्रामीणों ने उनका अभिनंदन किया। स्वागत कार्यक्रम आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष कैलाश पटेल के नेतृत्व में किया गया। लोगों ने माल्यार्पण, गुलदस्ता भेंट कर और तिरंगा देकर मधु पटेल का अभिनंदन किया। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। इस जीत की खुशी में डिस्क जॉकी और बैंड बाजे के साथ एक शानदार काफिला निकला। यह काफिला मधु पटेल के गृह ग्राम धनेसरी तक पहुंचा। वहां ग्रामीणों और शुभचिंतकों ने जीत का भव्य जश्न मनाया। कैलाश पटेल और राष्ट्रीय परिषद सदस्य ने इस स्वागत का आयोजन किया था।

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