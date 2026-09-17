तस्वीरें: पीएम मोदी के जन्मदिन पर काशी में जश्न, 76 ने किया मां गंगा का दुग्धाभिषेक, 76 मीटर चुनरी अर्पित

1 of 5 पिंडरा में पीएम के जन्मदिन का जश्न मनाया - फोटो : अमर उजाला







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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर देश भर में भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी क्रम में वाराणसी जिले में शहर से लेकर गांव तक कई आयोजन किए जा रहे हैं। नमामि गंगे ने प्रधानमंत्री के 76वें जन्मदिन पर मां गंगा को 76 मीटर लंबी चुनरी अर्पित की। वहीं क्षेत्रीय विधायक एवं पूर्व धर्मार्थ कार्य मंत्री डॉ. नीलकंठ तिवारी ने 76 बटुकों के साथ मां गंगा का दुग्धाभिषेक किया। पिंडरा विधानसभा क्षेत्र में झंझौर स्थित भगवान श्री विश्वकर्मा जी मंदिर में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। देखें- तस्वीरें

2 of 5 मां गंगा को 76 मीटर चुनरी अर्पित - फोटो : अमर उजाला

मां गंगा को 76 मीटर लंबी चुनरी अर्पित की

नमामि गंगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन पर मां गंगा को 76 मीटर लंबी चुनरी अर्पित की। यह आयोजन सामने घाट पर पूरे विधि विधान से किया गया। इस दौरान नमामि गंगे के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के दीर्घायु की कामना की। चुनरी को प्रसाद स्वरूप जरूरतमंदों में वितरित किया गया। कार्यक्रम में ‘बार-बार ये दिन आए, तुम जियो हजारों साल’ जैसे गीत गूंजे। ‘शांताकारं भुजगशयनम्’ सहित वैदिक मंत्रों का पाठ भी हुआ। आरती के बाद लोगों के बीच मिठाई का वितरण किया गया। इस दौरान ‘भारत माता की जय’ के जयकारे भी लगाए गए।

3 of 5 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिवस पर मां गंगा का दुग्धाभिषेक - फोटो : अमर उजाला

काशी में 76 बटुकों ने किया मां गंगा का दुग्धाभिषेक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिवस के अवसर पर बृहस्पतिवार को उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विशेष धार्मिक आयोजन किया गया। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक एवं पूर्व धर्मार्थ कार्य मंत्री डॉ. नीलकंठ तिवारी ने 76 बटुकों के साथ मां गंगा का दुग्धाभिषेक किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ, दीर्घायु एवं मंगलमय जीवन की कामना की गई। डॉ. नीलकंठ तिवारी ने बटुकों के साथ मां गंगा का पूजन-अर्चन भी किया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच बटुकों ने विधि-विधान से मां गंगा का पूजन किया। उपस्थित लोग अपने हाथों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लिए हुए थे। डॉ. नीलकंठ तिवारी ने बताया कि प्रधानमंत्री का जन्मदिवस सेवा, आध्यात्मिक आस्था और जनकल्याण की भावना के साथ मनाया जा रहा है।

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4 of 5 पिंडरा में पीएम के जन्मदिन का जश्न मनाया - फोटो : अमर उजाला

पिंडरा में विशेष कार्यक्रम आयोजित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन गुरुवार को पिंडरा विधानसभा क्षेत्र में धूमधाम से मनाया गया। झंझौर स्थित भगवान श्री विश्वकर्मा जी मंदिर में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें भाजपा के वर्तमान और पूर्व पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी शामिल हुए। कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और युवा कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर सिंह ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। उन्होंने सभी आगंतुकों का गर्मजोशी से स्वागत किया। रविशंकर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन की कामना की। इस अवसर पर भाजपा नेता रविशंकर सिंह ने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना हर क्षण देश और समाज की सेवा को समर्पित किया है। उनके अथक नेतृत्व में भारत निरंतर विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। देश आत्मनिर्भरता की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। यह आयोजन प्रधानमंत्री के प्रति जनता के सम्मान और आस्था को दर्शाता है। स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस उत्सव में उत्साहपूर्वक भाग लिया।

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5 of 5 रक्तदान करते छात्र - फोटो : अमर उजाला