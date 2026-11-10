हथुआ मार्केट से निकली गोवर्धन पूजन यात्रा, झांकियों ने मोहा मन; VIDEO

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गोवर्धन पूजा के अवसर पर हथुआ मार्केट से भव्य पूजन यात्रा निकाली गई। यात्रा में देवी-देवताओं की आकर्षक झांकियां शामिल रहीं। पारंपरिक वेशभूषा में सजे कलाकारों ने धार्मिक प्रस्तुतियां दीं। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने जयकारे लगाए। मार्ग में जगह-जगह लोगों ने पुष्पवर्षा कर स्वागत किया। पूरे क्षेत्र में भक्तिमय माहौल रहा।

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