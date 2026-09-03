श्रीकृष्ण के लिए काशी से मथुरा भेजे गए उपहार, VIDEO

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सनातन संस्कृति के दो प्रमुख आस्था केंद्र काशी और मथुरा के बीच श्रद्धा, समर्पण और सांस्कृतिक आदान-प्रदान की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए श्री काशी विश्वनाथ धाम की ओर से भगवान श्रीकृष्ण के जन्मस्थान मथुरा के लिए विशेष भेंट भेजी गई। तीन सितंबर को यह भेंट श्रद्धापूर्वक श्रीकृष्ण जन्मस्थान, मथुरा के लिए रवाना की गई।

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