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VIDEO: बदहाल संजय वन को संवारने में जुटे युवा, सफाई से लेकर रास्ता निर्माण तक का संकल्प

किशन चौबे

Updated Sat, 28 Nov 2026 06:30 PM IST Updated Sat, 28 Nov 2026 06:30 PM IST







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सैदपुर के संजय वन को फिर से स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए युवाओं का श्रमदान अभियान दूसरे दिन भी जारी रहा। युवाओं ने साफ-सफाई, जमीन के समतलीकरण और रास्तों के निर्माण का संकल्प लिया। ब्लॉक प्रमुख हीरा सिंह यादव और वीरेंद्र यादव वीरू ने मौके पर पहुंचकर उनका उत्साह बढ़ाया। ... और पढ़ें

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