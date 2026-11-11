वाराणसी में दीवार ढहने से तालाब मे समा गया पूरा परिवार, दो बहनों की मौत

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वाराणसी जिले के रोहनिया थाना क्षेत्र के अखरी पुलिस चौकी के बच्छाव गांव में दर्दनाक घटना हुई है। गांव के पश्चिमपुरा में अय्युदीन उर्फ कल्लू अपने परिवार के साथ तालाब किनारे मकान बनाकर रहते हैं। इनके साथ चार भाई का परिवार भी रहता है। बीती रात कमरे के बाहर लगे टीन शेड में अय्युदीन उर्फ कल्लू, पत्नी तबस्सुम, बेटा अख्तर, बेटी रोशनी (8 वर्ष), आफिया (6 वर्ष), फलक (4 वर्ष) सोए थे।

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