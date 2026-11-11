मिर्जापुर में दिल दहलाने वाली वारदात: अपहरण कर मासूम की हत्या, मुठभेड़ में आरोपी गिरफ्तार; लोगों ने लगाया जाम

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विंध्याचल थाना क्षेत्र के सेमरी गांव में सोमवार शाम बाइक सिखाने के बहाने 12 वर्षीय बालक का अपहरण करने वाले आरोपी पिंटू ने लालगंज थाना क्षेत्र के कुशियरा फाल के जंगल में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी की छानबीन में जुटी पुलिस में कुशियारा फाल से मुठभेड़ में आरोपी को गिरफ्तार किया । उसके दोनों पैरों में गोली लगी। पूछताछ के बाद पुलिस ने जंगल से बालक का शव बरामद किया। विज्ञापन



क्या है पूरा मामला

सेमरी गांव निवासी केशव प्रसाद मिर्जापुर-प्रयागराज मार्ग पर घर के पास बिहसड़ा इंटरमीडिएट कॉलेज के समीप चाय-पान की दुकान चलाता है। केशव बताया कि पिछले चार-पांच दिनों से पिंटू दुकान पर आकर बैठता था। सोमवार शाम करीब चार बजे युवक ने केशव के 12 वर्षीय पुत्र प्रिंस को बाइक सिखाने की बात कही। इसके बाद उसे बाइक पर आगे बैठाकर बिहसड़ा बाजार की ओर चला गया। विज्ञापन

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बहाना बनाकर बालक को ले गया था आरोपी केशव ने बताया कि आरोपी पिंटू के मोबाइल पर शाम को फोन किया गया, तो उसने फोन बंद कर लिया। रात तक बालक का पता न चलने पर पुलिस को सूचना दी। सुबह पिंटू ने उनके भांजे आदित्य के मोबाइल पर फोन कर 50 लख रुपये की फिरौती मांगी। अपहरण की सूचना पर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। छानबीन में जुटी पुलिस ने आरोपी को पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया।

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