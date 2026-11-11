मिर्जापुर में दिल दहलाने वाली वारदात: अपहरण कर मासूम की हत्या, मुठभेड़ में आरोपी गिरफ्तार; लोगों ने लगाया जाम
मिर्जापुर जिले में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। विंध्याचल थाना क्षेत्र के सेमरी गांव में बालक का अपहरण करने के बाद आरोपी ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। उधर, पुलिस मुठभेड़ में आरोपी को दो गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाकर लोगों ने सड़क जाम कर दिया।
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विंध्याचल थाना क्षेत्र के सेमरी गांव में सोमवार शाम बाइक सिखाने के बहाने 12 वर्षीय बालक का अपहरण करने वाले आरोपी पिंटू ने लालगंज थाना क्षेत्र के कुशियरा फाल के जंगल में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी की छानबीन में जुटी पुलिस में कुशियारा फाल से मुठभेड़ में आरोपी को गिरफ्तार किया । उसके दोनों पैरों में गोली लगी। पूछताछ के बाद पुलिस ने जंगल से बालक का शव बरामद किया।
क्या है पूरा मामला
सेमरी गांव निवासी केशव प्रसाद मिर्जापुर-प्रयागराज मार्ग पर घर के पास बिहसड़ा इंटरमीडिएट कॉलेज के समीप चाय-पान की दुकान चलाता है। केशव बताया कि पिछले चार-पांच दिनों से पिंटू दुकान पर आकर बैठता था। सोमवार शाम करीब चार बजे युवक ने केशव के 12 वर्षीय पुत्र प्रिंस को बाइक सिखाने की बात कही। इसके बाद उसे बाइक पर आगे बैठाकर बिहसड़ा बाजार की ओर चला गया।
बहाना बनाकर बालक को ले गया था आरोपी
पूछताछ में उसने बताया कि अपहरण करने के बाद दो घंटे तक बालक को घुमाया। इसके बाद जंगल में ले जाकर उसकी हत्या कर दी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वीडियोग्राफी में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।