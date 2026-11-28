{"_id":"6b0a842dad4fd7b6150e0a5b","slug":"video-exhibition-of-rare-photographs-from-the-freedom-movement-has-been-set-up-at-bhu-2026-11-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"बीएचयू में स्वतंत्रता आंदोलन के दुर्लभ चित्रों की प्रदर्शनी लगी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बीएचयू में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े करीब 300 दुर्लभ चित्रों की प्रदर्शनी लगी है। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार और महामना अभिलेखागार ने इसे आयोजित किया है। शुक्रवार को मालवीय हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में इस प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। प्रदर्शनी में 1857 के विद्रोह और क्रांतिकारियों से जुड़े अभिलेख दिखाए गए हैं। इसमें झांसी की रानी की वीरगति और तात्या टोपे का विद्रोह शामिल है। अवध में सरकार का गठन और बेगम हजरत महल के नेपाल प्रस्थान के दस्तावेज भी मिले हैं। ग्यारह बड़े क्रांतिकारियों के हस्ताक्षर इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित किए गए हैं। इनमें चंद्रशेखर आजाद का हस्ताक्षर हिंदी की देवनागरी लिपि में मिला है। अन्य क्रांतिकारियों में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां शामिल हैं।

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