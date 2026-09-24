{"_id":"6ab4e96a7479baa1cb0073c9","slug":"video-development-authoritys-bulldozer-razes-illegal-eatery-in-varanasi-2026-09-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"अवैध भोजनालय पर चला विकास प्राधिकरण का बुलडोजर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

वाराणसी में कचहरी से पुलिस लाइन मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। इस मार्ग पर अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने बृहस्पतिवार को कार्रवाई की है। इसी क्रम में एक अवैध भोजनालय पर विकास प्राधिकरण (वीडीए) का बुलडोजर चला। कुछ लोगों ने चौड़ीकरण को लेकर स्थगन आदेश लिया हुआ था। इनमें इमरान कादरी भी शामिल थे, जिनके भोजनालय पर कार्रवाई हुई। प्रशासन ने उन्हें एक दिन पहले सामान खाली करने की अंतिम चेतावनी दी थी। लेकिन इमरान कादरी ने अपना कोई सामान नहीं हटाया। इससे उन्हें काफी नुकसान हुआ, क्योंकि उनका भोजनालय हाल ही में खुला था। यह भोजनालय 'बनारसी जायका' के नाम से संचालित हो रहा था। प्रशासन पुलिस और अतिक्रमण दस्ते के साथ मौके पर पहुंचा। इसके बाद बुलडोजर से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। इस अतिव्यस्त मार्ग पर आवागमन बाधित रहा, लेकिन कार्रवाई जारी रही।

... और पढ़ें