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एमएलसी चुनाव से पहले भाजपा का शक्ति प्रदर्शन, काशी में योगी का शिक्षक-स्नातक महासम्मेलन

Pragati Chand

Updated Wed, 14 Oct 2026 04:22 PM IST Updated Wed, 14 Oct 2026 04:22 PM IST







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संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में शिक्षक स्नातक सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं। उनके साथ भाजपा के कई मंत्री व विधायक मंच पर मौजूद हैं। सीएम के इस दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ... और पढ़ें

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