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भारी बारिश के बीच ओपन माइक में विद्यार्थियों ने खुलकर रखी अपनी बात

Pragati Chand

Updated Fri, 25 Sep 2026 05:15 PM IST Updated Fri, 25 Sep 2026 05:15 PM IST







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काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में छात्रहित एवं विश्वविद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय इकाई का अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुक्रवार को भी जारी रहा। आंदोलन के क्रम में आज ओपन माइक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों विद्यार्थियों ने अपनी बात खुलकर रखी। ... और पढ़ें

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