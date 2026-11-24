{"_id":"6b054fc0cd2553801a0ea3e3","slug":"video-aarti-lord-shiva-performed-ganga-dwar-appeal-made-for-conservation-ganga-water-2026-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"गंगा द्वार पर उतारी त्रिपुरारी की आरती गंगाजल के संरक्षण का किया आह्वान; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

देव दीपावली का पर्व केवल दीप जलाने का उत्सव नहीं है, बल्कि यह नदियों, कुंडों और जल स्रोतों के सम्मान और संरक्षण का गहरा संदेश देता है इस अपील के साथ नमामि गंगे ने श्री काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार पर भगवान शिव और माँ गंगा के अटूट संबंध को नमन कर आरती के माध्यम से प्रकृति और जल स्रोतों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। भगवान शिव (त्रिपुरारी) और माँ गंगा की आरती के माध्यम से श्रद्धालुओं को नदियों की स्वच्छता और जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया । धार्मिक आस्था और पर्यावरण संरक्षण के समन्वय के प्रतीक देव दीपावली पर श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ऊर्जा से जोड़ने के साथ-साथ काशी की सांस्कृतिक विरासत को सशक्त बनाने के उद्देश्य से द्वादश ज्योतिर्लिंगों एवं गंगाष्टकम का पाठ करके श्री काशी विश्वनाथ और मां गंगा से प्रार्थना की गई । नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एंबेसडर राजेश शुक्ला ने कहा कि देव दीपोत्सव जल अनुष्ठानों के महात्म्य-मान का शिखर प्रतिमान है । सुरसरि की असीम कृपा के प्रति आभार जताने का रंगारंग पर्वानुष्ठान है। गंगा के अलावा काशी के सरोवरों और कुंडों पर दीप जलाना यह बताता है कि हर छोटा-बड़ा जल स्रोत जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। गंगा सेवक राजेश शुक्ला ने कहा कि घाटों और जल स्रोतों के आसपास कचरा व प्रदूषण न फैलाने की सीख इस पर्व से मिलती है। यह पर्व आस्था के साथ जिम्मेदारी की सीख देकर बताता है कि प्रकृति और नदियों को केवल पूजनीय मानने के बजाय उनकी रक्षा करना भी सामूहिक जिम्मेदारी है। इस अवसर पर अर्चना, सुरभि, भावना , रेनू कुमारी, पूनम कुमारी, रश्मि कुमारी, आर्या अदिति, डॉ एस. के, ठाकुर, राकेश सिंह सहित सैकड़ो की संख्या में श्रद्धालु एवं पर्यटक शामिल रहे।

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