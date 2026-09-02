तीन साल से बंद स्कूल कागजों पर चालू, आप नेता संजय सिंह ने साधा निशाना

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आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कोनिया क्षेत्र के एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय के तीन साल से बंद होने के बावजूद कागजों पर संचालित दिखाए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने मंगलवार को तेलियाबाग स्थित पटेल धर्मशाला में पत्रकारों से बात की और इसे ''प्रशासनिक धोखाधड़ी करार दिया। संजय सिंह ने कहा कि जो स्कूल जमीन पर बंद हैं, वह सरकारी पोर्टल यू-डायस पर आज भी संचालित कैसे दिख रहे हैं। जब प्रवक्ता मुकेश सिंह ने इस फर्जीवाड़े को उजागर किया और स्कूल की बदहाली का वीडियो बनाया तो प्रशासन ने उनके साथ माफिया जैसा व्यवहार किया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तीन साल बीत जाने के बाद भी स्कूलों की मरम्मत पूरी नहीं हो पा रही है। जैसे स्कूलों में हीरे-मोती जड़े जा रहे हैं जो ताजमहल से भी ज्यादा समय ले रहे हैं।

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