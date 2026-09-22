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UP Vidhan Sabha Election 2027: बीजेपी को मिल गया सपा के PDA फॉर्मूला का काट!

Video desk, Amar Ujala Published by: Published by: शिवम द्विवेदी Updated Tue, 22 Sep 2026 10:26 PM IST







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UP Vidhan Sabha Election 2027: बीजेपी को मिल गया सपा के PDA फॉर्मूला का काट!

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