यूपी: आकाश आनंद विवाद के बीच मायावती बुधवार को करेंगी अहम बैठक, ईशान की तय हो सकती है जिम्मेदारी

बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती बुधवार को देश भर के पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक करेंगी। इस दौरान वह बसपा के लिए महत्वपूर्ण तीन राज्यों यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगी। साथ ही पार्टी में बीते दिनों हुए बड़े उलटफेर की वजहों का खुलासा भी कर सकती हैं।

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वहीं अपनी घोषणा के मुताबिक छोटे भतीजे ईशान आनंद को पार्टी पदाधिकारियों से मिलवाने के साथ उनकी जिम्मेदारियां भी तय कर सकती हैं।



बता दें कि बैठक में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के अलावा सभी राज्यों के पार्टी अध्यक्ष शामिल होंगे। इसमें मायावती चुनाव की जमीनी तैयारियों और प्रत्याशियों के चयन पर भी चर्चा करेंगी। साथ ही वर्तमान राजनीतिक हालात को लेकर पार्टी पदाधिकारियों को दिशा-निर्देश देंगी। विज्ञापन



इसके अलावा सभी राज्यों से संगठन से जुड़े कार्यों की प्रगति रिपोर्ट भी ली जाएगी, जिसके आधार पर आगे के निर्देश दिए जाएंगे। फिलहाल पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की बुधवार को होने वाली बैठक में मायावती के संबोधन पर नजरें हैं। वहीं अपनी घोषणा के मुताबिक छोटे भतीजे ईशान आनंद को पार्टी पदाधिकारियों से मिलवाने के साथ उनकी जिम्मेदारियां भी तय कर सकती हैं।बता दें कि बैठक में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के अलावा सभी राज्यों के पार्टी अध्यक्ष शामिल होंगे। इसमें मायावती चुनाव की जमीनी तैयारियों और प्रत्याशियों के चयन पर भी चर्चा करेंगी। साथ ही वर्तमान राजनीतिक हालात को लेकर पार्टी पदाधिकारियों को दिशा-निर्देश देंगी।इसके अलावा सभी राज्यों से संगठन से जुड़े कार्यों की प्रगति रिपोर्ट भी ली जाएगी, जिसके आधार पर आगे के निर्देश दिए जाएंगे। फिलहाल पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की बुधवार को होने वाली बैठक में मायावती के संबोधन पर नजरें हैं।

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