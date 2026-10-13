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VIDEO : ससुराल से लौटते ही युवक ने खुद को मारी गोली, विवाद सुलझाने के बाद पहुंचा था घर

Tue, 13 Oct 2026 07:55 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya
Ishwar Ashish Bhartiya Ishwar Ashish Bhartiya
Updated Tue, 13 Oct 2026 07:55 PM IST
VIDEO : ससुराल से लौटते ही युवक ने खुद को मारी गोली, विवाद सुलझाने के बाद पहुंचा था घर
सुल्तानपुर जिले के धनेछ गांव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। मृतक मंगलवार शाम करीब 4 बजे ससुराल से लौटकर घर आया था जिसके बाद घर के अंदर ही यह घटना अंजाम दी। पुलिस और फील्ड यूनिट ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की है। जानकारी के अनुसार लंभुआ कोतवाली क्षेत्र के धनेछ गांव निवासी दिग्विजय सिंह (32 वर्ष) पुत्र लाल प्रताप सिंह का अपनी पत्नी अमृता सिंह से विवाद चल रहा था। पत्नी का मायका जौनपुर जिले के थाना सुजानगंज, अलैया हरिपुर बाजार में है। बताया जा रहा है कि दिग्विजय मंगलवार को ससुराल से लौटकर आए थे, जिसके बाद घर में ही यह घटना हुई। परिजनों के मुताबिक दिग्विजय ने घर में रखी पिता की लाइसेंसी राइफल से खुद को गोली मार ली। हालांकि पुलिस की ओर से अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सूचना पर सीओ लंभुआ ऋतिक कपूर मौके पर पहुंचे और परिजनों से पूछताछ कर जांच शुरू की। वहीं, मृतक के शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लंभुआ में रखा गया है जहां से लंभुआ पुलिस पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर रही है। मृतक अपने पीछे दो बेटी और एक बेटा छोड़ गए हैं। पिता की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। दिग्विजय की शादी आठ वर्ष पूर्व हुई है। उनकी एक बड़ी बेटी ध्रुवी (6 वर्ष) उसके बाद दूसरी बेटी सुरभी (5 वर्ष) और सबसे छोटा एक बेटा शौर्य (4 वर्ष) है। मृतक अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे उनकी एक बहन भी है। चचेरे भाई सोनू सिंह ने बताया कि मृतक की साली की शादी भी इसी गांव में हुई थी। साली के ससुराल पक्ष और मृतक के सुसराल पक्ष के बीच किसी विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत चल रही थी और समझौता भी हो चुका था। आज उसी मामले में वे ससुराल गए थे और घर लौटने के बाद शाम करीब 4:50 के आसपास उन्हें फोन आया कि दिग्विजय सिंह ने गोली मार ली है।
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