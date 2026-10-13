Sultanpur News: किशोरी को सांप ने काटा, रेफर

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मोतिगरपुर। ढेमा गांव निवासी प्रमोद की 17 वर्षीय पुत्री प्रीति सोमवार शाम करीब 5:30 बजे खेत में काम करने गई थी। उसी दौरान उसे सांप ने काट लिया। इसके बाद वह घर की ओर दौड़ पड़ी। रास्ते में उसे डायल 112 के सिपाही दिनेश चौधरी और चालक राजेश शर्मा मिले। किशोरी को इस तरह दौड़ते देख दोनों ने उसे रोककर पूछताछ की। प्रीति ने उन्हें सांप के काटने की जानकारी दी। इस पर पुलिसकर्मी उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए और परिजनों को भी घटना की सूचना दी। सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।