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VIDEO: आप सांसद संजय सिंह बोले- आजम की गिरफ्तारी अत्याचार की पराकाष्ठा, कानून और कोर्ट का कोई मतलब नहीं
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आजम खान की रिहाई के तुरंत बाद ईडी की गिरफ्तारी को अत्याचार की पराकाष्ठा बताया। रविवार को गृह जनपद पहुंचे संजय सिंह ने निजी कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि अब कानून और अदालत के आदेशों का कोई मतलब नहीं रह गया है।
उन्होंने कहा कि आजम खान को लंबी कानूनी लड़ाई के बाद हाईकोर्ट से जमानत मिली, लेकिन रिहाई के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी की गिरफ्तारी से पहले सम्मन, पूछताछ और कारण बताने की प्रक्रिया होती है, जिसका पालन नहीं किया गया।
अमित शाह के अंगद के पैर वाले बयान पर अवधी में पलटवार करते हुए कहा कि अवध रावण की लंका नहीं है। अंगद ने पैर रावण की लंका में जमाया था, इसलिए भाजपा वालों को वहीं जाकर पैर जमाना चाहिए।
दिल्ली में इंडिया ब्लॉक के प्रदर्शन में शामिल न होने पर उन्होंने कहा कि आप गठबंधन का हिस्सा नहीं है और अपनी लड़ाई सड़क व संसद में लड़ रही है। संजय सिंह ने ज्ञानेश कुमार पर 13.37 करोड़ वोटों की चोरी का आरोप लगाते हुए इस्तीफे और गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और रोहिंग्या घुसपैठियों के आंकड़े सार्वजनिक करने की भी चुनौती दी।
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