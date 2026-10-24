{"_id":"6adc97287033a131620a26c2","slug":"video-theft-at-maa-sharda-temple-in-sonbhadra-idol-of-laddu-gopal-and-a-silver-flute-go-missing-2026-10-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"चोरों ने मां शारदा मंदिर को बनाया निशाना, लड्डू गोपाल की मूर्ति और चांदी की बांसुरी चुरा ले गए","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
चोरों ने मां शारदा मंदिर को बनाया निशाना, लड्डू गोपाल की मूर्ति और चांदी की बांसुरी चुरा ले गए
सोनभद्र जिले में मां शारदा शक्ति मंदिर में शुक्रवार रात चोरी से खलबली मच गई। चोर मुख्य गेट और गर्भगृह समेत तीन ताले तोड़कर अंदर घुसे और गोविंद भगवान के गर्भगृह से करीब 35 से 40 वर्ष पुरानी पीतल की लड्डू गोपाल की मूर्ति और चांदी की बांसुरी ले गए। माता रानी के गर्भगृह का ताला तोड़ने का भी प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुए।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।