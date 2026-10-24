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चोरों ने मां शारदा मंदिर को बनाया निशाना, लड्डू गोपाल की मूर्ति और चांदी की बांसुरी चुरा ले गए

Pragati Chand

Updated Sat, 24 Oct 2026 05:01 PM IST Updated Sat, 24 Oct 2026 05:01 PM IST







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सोनभद्र जिले में मां शारदा शक्ति मंदिर में शुक्रवार रात चोरी से खलबली मच गई। चोर मुख्य गेट और गर्भगृह समेत तीन ताले तोड़कर अंदर घुसे और गोविंद भगवान के गर्भगृह से करीब 35 से 40 वर्ष पुरानी पीतल की लड्डू गोपाल की मूर्ति और चांदी की बांसुरी ले गए। माता रानी के गर्भगृह का ताला तोड़ने का भी प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुए। ... और पढ़ें

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