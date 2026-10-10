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एक्सईएन ने टीम के साथ किया पूजा पंडालों का निरीक्षण
शारदीय नवरात्र के मद्देनजर बिजली सुरक्षा को लेकर विद्युत निगम के अधिकारियों ने शनिवार को रॉबर्ट्सगंज नगर में सज रहे दुर्गा पूजा पंडालों का निरीक्षण किया। रॉबर्ट्सगंज विद्युत वितरण खंड के अधिशासी अभियंता इं. ओपी गुप्ता ने उपखंड अधिकारी धर्मेंद्र सिंह और हाइडिल उपकेंद्र के अवर अभियंता धर्मेंद्र सिंह पटेल के साथ विभिन्न पंडालों का जायजा लिया। इस दौरान आयोजकों को बिजली के तारों से पर्याप्त दूरी बनाकर पंडाल सजाने और सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान साईं चौक के पास सज रहे पूजा पंडाल को एलटी लाइन से और नीचे करने तथा सुरक्षा के जरूरी उपाय करने के निर्देश आयोजक महेश कुमार अग्रहरी को दिए गए। अधिकारियों ने लोहे के एंगल के बजाय बांस-बल्ली का इस्तेमाल कर पंडाल तैयार करने पर जोर दिया।
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