बाजार में श्रीकृष्ण की पोशाक व मोरपंख की बढ़ी मांग, खरीदारी में जुट रहे श्रद्धालु; VIDEO

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जिले में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव (जन्माष्टमी) को लेकर मंदिरों और बाजारों में तैयारियां अंतिम दौर में पहुंच गई हैं। चार सितंबर को मनाए जाने वाले जन्माष्टमी पर्व को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। मंदिरों को रंग-बिरंगी विद्युत झालरों, फूलों और आकर्षक सजावट से सजाया जा रहा है। वहीं बाजारों में भगवान श्रीकृष्ण की प्रतिमा, पोशाक, मुकुट, बांसुरी, मोरपंख और पूजा सामग्री की खरीदारी के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है।

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