Sonebhadra News: सर्दी-जुकाम के साथ बच्चे को आए तेज बुखार तो हल्के में न लें, दो बच्चों की गई जान

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स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय (मेडिकल कॉलेज) लोढ़ी के बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रशांत शुक्ला ने बताया कि मौसम में परिवर्तन के कारण इन दिनों छोटे बच्चे सर्दी, जुकाम और बुखार की चपेट में अधिक आ रहे हैं। मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में भी ऐसे बच्चों की संख्या बढ़ी है। उन्होंने बताया कि अगर बच्चे को सर्दी-जुकाम के साथ 100 से 102 डिग्री सेल्सियस तक तेज बुखार हो और सांस लेने में परेशानी हो रही हो तो तत्काल अनुभवी चिकित्सक को दिखाना चाहिए।चुर्क नगर के वार्ड नंबर एक निवासी सुरेंद्र की पुत्री शगुन (2) को तीन दिन से बुखार आ रहा था। तीन दिन से उसका उपचार चल रहा था। बृहस्पतिवार को स्थिति बिगड़ने पर निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई।रॉबर्ट्सगंज के कुसाही निवासी नन्हें के पुत्र प्रिंस (2) को बुखार आ रहा था। परिजन उसका उपचार करा रहे थे। बृहस्पतिवार की रात बुखार तेज हुआ। सुबह निजी अस्पताल लेकर आए तो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।लंबा खींच रहा बुखार, सतर्क रहें अभिभावकदुद्धी सीएचसी के बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. सुनील कुमार ने बताया कि सर्दी, खांसी और बुखार से पीड़ित छोटे बच्चों की संख्या में इजाफा हुआ है। बच्चों को चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार उपचार दिया जा रहा है। वहीं, म्योरपुर सीएचसी में तैनात बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. संजीव बिंद ने बताया कि ओपीडी में प्रतिदिन सर्दी-जुकाम और बुखार से पीड़ित करीब 80 से 90 छोटे बच्चे पहुंच रहे हैं। मौसम में बदलाव के बाद ऐसे मरीजों की संख्या पहले की तुलना में बढ़ी है। कहा कि सर्दी-जुकाम और बुखार के साथ सांस लेने में परेशानी होने पर बच्चे को तत्काल चिकित्सक को दिखाएं।