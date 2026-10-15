प्रदर्शन कर मांगों से संबंधित छह सूत्री ज्ञापन सौंपा, VIDEO

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बैंक से लेन-देन के लिए मिले डिवाइस के खराब होने और मानदेय नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए बीसी सखियों ने बृहस्पतिवार को विकास भवन में प्रदर्शन की। प्रदर्शन के पश्चात बीसी सखियों ने मुख्य विकास अधिकारी और जिला मिशन प्रबंधक को संबोधित छह सूत्री ज्ञापन दिया। शीघ्र मांगें पूरी किए जाने की मांग की। कहा कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं होती है तो वह आंदोलन के लिए बाध्य होंगी।

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