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महंगाई को लेकर भाजपा सरकार पर बरसे सपा नेता, VIDEO

Fri, 11 Sep 2026 08:25 PM IST
Aman Vishwakarma
Aman Vishwakarma Aman Vishwakarma
Updated Fri, 11 Sep 2026 08:25 PM IST
SP leader lashes out at BJP government over inflation
समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को कुसुम्हा देवरी गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी गईं और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की नीतियों और योजनाओं की जानकारी दी गई। सपा जिला सचिव प्रमोद यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब से भाजपा की सरकार बनी है, तब से पूंजीपतियों को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है, जबकि गरीब और अधिक गरीब होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जनता से अच्छे दिन का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद सरकार अपने वादों को भूल गई और महंगाई का बोझ आम जनता पर डाल दिया। उन्होंने कहा कि महंगाई के कारण आम जनमानस परेशान है और विशेष रूप से महिलाएं सबसे अधिक प्रभावित हुई हैं। प्रमोद यादव ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर महिलाओं को प्रति वर्ष 40 हजार रुपये देने, 300 यूनिट बिजली उपलब्ध कराने तथा इंटर पास छात्रों को लैपटॉप देने की व्यवस्था की जाएगी, जिससे विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई में मदद मिल सके। इस दौरान गोपाल गुप्ता ने भाजपा सरकार को पीडीए विरोधी बताते हुए कहा कि जनता को ऐसी सरकार को हटाने का संकल्प लेना चाहिए। जनसंपर्क अभियान में संतोष मोदनवाल, अजय देव, हिफाजत, अनवर, इंदु, इंद्रवती, सुरेश आदि मौजूद रहे।
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