22 घंटे तक थमी एनएच की रफ्तार: रात के बाद दिन में भी पुलिस बहाती रही पसीना; कई ने बीच में ही रोक दी यात्रा

राहगीरों और वाहन चालकों को घंटों परेशानी उठानी पड़ी। सुबह कुछ देर के लिए राहत मिली। इसके बाद फिर से भीषण जाम की स्थिति बन गई। जाम की स्थिति यह थी कि हाइवे का पूर्वी लेन पर हाथीनाला टोल प्लाजा से रेणुकूट तक जाम लग गया। रेणुकूट से आगे अनपरा-पिपरी के बीच भी रह-रहकर जाम की स्थिति बनती रही।



स्थिति को देखते हुए पिपरी और हाथीनाला पुलिस वाहनों को मुर्धवा और हाथीनाला से दुद्धी के रास्ते डायवर्ट कर किसी तरह स्थिति को संभालने की कोशिश में जुटी रही। जाम के चलते क्षतिग्रस्त वाहन और फंसे हुए भारी वाहन को हटवाने के लिए मौके पर क्रेन ले जाना संभव नहीं हो पा रहा है। इसके चलते जाम का दंश बृहस्पतिवार की रात हुई दुर्घटना के 22 घंटे बाद भी लोगों को परेशान किए हुए थे।