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सेवा ज्योति लेकर रामलीला मैदान से बढ़ौली चौराहा तक निकाली यात्रा, VIDEO

Aman Vishwakarma

Updated Wed, 07 Oct 2026 09:02 PM IST Updated Wed, 07 Oct 2026 09:02 PM IST







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भाजपा के सेवा संकल्प अभियान के तहत बुधवार को राबर्ट्सगंज में सेवा ज्योति यात्रा निकाली गई। रामलीला मैदान से बढ़ौली चौराहे तक पार्टी नेताओं ने सेवा ज्योति लेकर पैदल मार्च किया। इससे पहले रामलीला मैदान में पीएम मोदी के संबोधन का लाइव प्रसारण हुआ। ... और पढ़ें

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