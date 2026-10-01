उपलब्धि: खड़िया में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कोयला खदान, 20 करोड़ क्विंटल होगी उत्पादन क्षमता

एनसीएल की खड़िया कोयला परियोजना का मेगा प्रोजेक्ट के रूप में विस्तार किया जाएगा। विस्तार के बाद खड़िया की सालाना उत्पादन क्षमता 15 से बढ़कर 20 मिलियन टन यानी 20 करोड़ क्विंटल हो जाएगी। इस क्षमता के साथ यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कोयला परियोजना होगी। अतिरिक्त पांच मिलियन टन कोयले से प्रदेश के बिजलीघरों को आपूर्ति बढ़ेगी और नजदीकी खदान होने से परिवहन लागत का लाभ भी मिल सकेगा।

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यूपी-एमपी सीमा पर स्थित खड़िया परियोजना से वर्तमान में प्रदेश के सबसे बड़े अनपरा तापीय बिजलीघर को कोयला मिलता है। अनपरा की कुल उत्पादन क्षमता 2630 मेगावाट है। इसके अलावा निजी क्षेत्र के एमईआईएल अनपरा एनर्जी लिमिटेड को भी खड़िया से कोयले की आपूर्ति होती है। अनपरा की क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव भी है। ऐसे में विस्तार के बाद परियोजना को नजदीकी खदान से कोयला आपूर्ति का लाभ मिलेगा।