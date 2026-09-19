निषाद समाज को एससी आरक्षण के लिए गंगाजल लेकर दिलाया संकल्प, VIDEO

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निषाद आरक्षण संकल्प अभियान के तहत विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के अध्यक्ष मुकेश सहनी शनिवार को सोनभद्र पहुंचे। हिंदुआरी मोड़ पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वह कार्यकर्ताओं के काफिले के साथ चंडी तिराहा स्थित एक होटल में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे। सम्मेलन में उन्होंने निषाद समाज को अनुसूचित जाति (एससी) का आरक्षण देने की मांग उठाई। सहनी ने कहा कि निषाद समाज को आरक्षण मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने सम्मेलन में मौजूद कार्यकर्ताओं और समाज के लोगों को हाथ में गंगाजल लेकर आरक्षण के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प दिलाया।

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