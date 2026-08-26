{"_id":"6a8ed7cf0a08986d63095c1d","slug":"video-life-of-lokmata-ahilyabai-inspires-women-empowerment-service-good-governance-2026-08-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"नारी शक्ति, सेवा और सुशासन की प्रेरणा देता है लोकमाता अहिल्याबाई का जीवन; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लोकमाता अहिल्याबाई के त्याग, सेवा, सुशासन और नारी शक्ति के सम्मान की विरासत को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बुधवार को विकास भवन स्थित पंचायत रिसोर्स सेंटर में लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लाइव संबोधन का प्रसारण भी किया गया। मुख्यमंत्री को सुनकर महिलाओं में उत्साह बढ़ गया।

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