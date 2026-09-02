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कनहर बांध का जलस्तर घटा, फिर खुले हैं तीन फाटक, ग्रामीणों को किया गया सतर्क; VIDEO

Aman Vishwakarma

Updated Wed, 02 Sep 2026 10:00 PM IST Updated Wed, 02 Sep 2026 10:00 PM IST







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कनहर बांध में पानी के बढ़ते प्रवाह को देखते हुए बुधवार को एसडीएम अशोक कुमार गुप्ता ने बांध का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने डूब क्षेत्र के भिसुर गांव पहुंचकर मछुआरों और ग्रामीणों को बाढ़ क्षेत्र से दूर रहने की हिदायत दी। सुरक्षा के मद्देनजर कोतवाली पुलिस को भी क्षेत्र में निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। ... और पढ़ें

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