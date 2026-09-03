सड़क किनारे 'मौत' खड़ी: स्टेट हाईवे पर 12 किमी में 45 सूखे पेड़, तेज हवा चलने पर घर में भाग जाते हैं लोग

ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की बावजूद पीडब्ल्यूडी और वन विभाग एक-दूसरे पर जिम्मेदारी बताकर पल्ला झाड़ रहे हैं। पिछले साल इसी मार्ग पर सूखा पेड़ गिरने से बाइक सवार महिला की मौत भी हो चुकी है। नगर पालिका परिषद (रॉबर्ट्सगंज) सोनभद्र के विस्तारित क्षेत्र कम्हारी से ही सूखे पेड़ों का सिलसिला शुरू हो जाता है।घोरावल बस स्टैंड से आगे और पेट्रोल पंप से पहले कई पेड़ सूखे पड़े हैं। रिहायशी इलाके में सूखा पेड़ खड़ा होने की वजह से खतरा बना रहता है। यहां सड़क किनारे एक ही स्थान पर पांच पेड़ पूरी तरह सूख चुके हैं। इससे आगे बढ़ने पर जैत गांव के पास और कैथी के पास पेड़ सूखे पड़े हैं। कैथी के रहने वाले पीयूष चौबे और गोविंद के घर के सामने एक ही स्थान पर यूके लिप्टस के 9 सूखे पेड़ खड़े हैं।

आरोप है कि सूखे पेड़ों को काटकर हटाने के लिए संबंधित विभाग को सूचना दी गई थी, मगर उस समय पेड़ हटाने के लिए दो हजार रुपये की मांग की गई। कैथी से आगे पंवर मोड़ के पास 3 पेड़ सूखे पड़े हैं। थोड़ी दूरी पर परासी गांव में 7-8 सूखे पेड़ हैं। ऊंचडीह गांव के सामने क्रांति पथ का बोर्ड लगे स्थान के पीछे भी एक पेड़ सूख चुका है।



इसके अलावा सलैया, गौरीशंकर मंदिर के पास और ढूटेर गांव के आसपास 9-10 की संख्या में पेड़ सूखे पड़े हैं। इसके आगे भी सूखे पेड़ हैं। शाहगंज से घोरावल के बीच भी बड़ी संख्या में पेड़ सूखे पड़े हैं। स्टेट हाईवे का चौड़ीकरण कार्य भी चल रहा है। सात मीटर चौड़े मार्ग को स्टेट हाईवे के मानक के अनुसार 10 मीटर तक चौड़ा किया जा रहा है। बावजूद सूखे पेड़ों पर किसी जिम्मेदार का ध्यान नहीं है। हाईवे पर दिन-रात बड़ी संख्या में वाहनों का आवागमन होता रहता है।



रामगढ़-खलियारी मार्ग पर भी खतरा

रॉबर्ट्सगंज से दूसरी तरफ रामगढ़ होते हुए खलियारी तक जाने वाले मार्ग पर भी बड़ी संख्या में सूखे पेड़ हैं। बेलखुरी मोड़ के पास, चतरा, पुरना, तियरा के पास सड़क किनारे कई पेड़ सूखे पड़े हैं। कई हरे पेड़ों की डालियां भी सड़क की ओर झुकी हुई हैं। बीते गर्मी में तेज आंधी के दौरान सजौर-बिजौली, लसड़ा, मरकरी पास में कई पेड़ गिर गए थे। इससे मार्ग पर एक से डेढ़ घंटे आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया था और बिजली के कई खंभे जमींदोज हो गए थे। कर्मचारियों की तरफ से रात में पेड़ों को हटाया गया, तब जाकर आवागमन शुरू हुआ था। ऐसे में स्टेट हाईवे का सर्वे कराकर सूखे और खतरनाक पेड़ों को चिह्नित करने और कटाई-छंटाई की जरूरत है।