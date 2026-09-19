शंकर शाह-रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर गोंडवाना कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन; VIDEO

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सोनभद्र। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महाराजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के 170वें बलिदान दिवस पर शुक्रवार को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला। कलेक्ट्रेट पहुंचे कार्यकर्ताओं ने धरना-प्रदर्शन कर विभिन्न मांगों को लेकर नारेबाजी की। इसके बाद राष्ट्रपति, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, केंद्रीय वन मंत्री, केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा।

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