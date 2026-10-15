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स्कंदमाता की आराधना को उमड़ी भीड़, जयकारों से गूंजे देवी मंदिर; VIDEO
शारदीय नवरात्र के पांचवें दिन बृहस्पतिवार को जिले भर के देवी मंदिरों में मां दुर्गा के पांचवें स्वरूप मां स्कंदमाता की पूजा-अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। सुबह से ही मंदिरों में दर्शन-पूजन के लिए भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से माता की पूजा कर पुष्प, नारियल और चुनरी अर्पित की तथा परिवार की सुख-समृद्धि, खुशहाली और आरोग्य की कामना की। देवी मंदिरों के साथ श्रद्धालु अपने घरों में दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा का पाठ कर रहे हैं।
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