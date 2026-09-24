मिर्जापुर ले जाया जा रहा 3.30 करोड़ का गांजा बरामद, VIDEO

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कंटेनर में बनाए गए विशेष केबिन में भरकर मिर्जापुर ले जाया जा रहा 6.25 कुंतल गांजा (अनुमानित कीमत 3.10 करोड़) बृहस्पतिवार की भोर में शाहगंज थाना क्षेत्र के गौरीशंकर के पास रॉबर्ट्सगंज-घोरावल मार्ग पर बरामद कर लिया गया। यह खेप ओडिशा के कटक से मिर्जापुर शहर में ले जाई जा रही थी।

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